Ο Robbie Williams (Ρόμπι Γουίλιαμς) παραδέχθηκε ότι πλέον, δεν κάνει σεξ σχεδόν ποτέ με τη γυναίκα του.

Σε κοινή συνέντευξη με την επί τη 13 χρόνια σύζυγό του, Άιντα Φιλντ, παραδέχθηκαν ότι δεν έχουν πλέον ερωτική ζωή.

Ο πρώην τραγουδιστής των «Take That» απέδωσε την έλλειψη libido στο γεγονός ότι σταμάτησε να παίρνει χάπια τεστοστερόνης, καθ έπρεπε να τα «κόψει» γιατί επιδείνωσαν την κατάθλιψή του.

🚨 | Robbie Williams admits he would rather ‘eat a tangerine’ than have sex with his wife pic.twitter.com/QcPwiZG5M0

