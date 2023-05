Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τη γιορτή της μουσικής έφτασε. Σε απευθείας σύνδεση με το Liverpool Arena, η ΕΡΤ μεταδίδει τον πρώτο Ημιτελικό του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά υποδέχθηκαν το τηλεοπτικό κοινό, ενώ τα πρώτα πλάνα από την έναρξη είναι άκρως εντυπωσιακά.

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της περσινής νικήτριας Ουκρανίας δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον Τελικό της Eurovision.

Παρόλα αυτά, ψηφίζουν κανονικά στους δύο Ημιτελικούς και συγκεκριμένα: Στον Α’ Ημιτελικό ψηφίζουν Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ενώ στον Β’ Ημιτελικό ψηφίζουν Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον αποψινό πρώτο ημιτελικό είναι η εξής:

1.Νορβηγία

2.Μάλτα

3.Σερβία

4.Λετονία

5.Πορτογαλία

6.Ιρλανδία

7.Κροατία

8.Ελβετία

9.Ισραήλ

10.Μολδαβία

11.Σουηδία

12.Αζερμπαϊτζάν

13.Τσεχία

14.Ολλανδία

15.Φινλανδία

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 8η θέση του Β’ Ημιτελικού (Πέμπτη 11/5) με τον Victor Vernicos να ερμηνεύει το «What They Say».

Good Evening Europe! Here are your hosts Alesha Dixon, Julia Sanina, and Hannah Waddingham! 🤩 #Eurovision pic.twitter.com/eeDp41XhhP — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

A royal opening to this year’s show! Her name is SHE and don’t you forget it! 🇳🇴 #Eurovision pic.twitter.com/sZqhkO2KOQ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

🎥 | hannah waddingham presenting in french at the #Eurovision First Semi Final pic.twitter.com/atnbiNZEZ3 — best of hannah waddingham (@ofwaddingham) May 9, 2023

