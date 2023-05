Η σπουδαία Αμερικανίδα μετζοσοπράνο, με αφορμή αυτή την ξεχωριστή καλλιτεχνική της πρωτοβουλία που στοχεύει στην ευαισθητοποίησή μας απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην κλιματική αλλαγή, μεταμορφώνεται σε μια ονειρική «αφηγήτρια».

Με τη μαγευτική της φωνή, η σούπερ σταρ της όπερας μας μεταφέρει στο σύμπαν μιας παραδεισένιας μουσικής με συνθέσεις από την εποχή του Μπαρόκ ως τις μέρες μας που μιλούν στην καρδιά μας και μας επανασυνδέουν με τη φύση.

Η Τζόυς ΝτιΝτονάτο είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο διάσημα και επιδραστικά ονόματα του σύγχρονου λυρικού τραγουδιού. Όλοι εντυπωσιάζονται από τη μουσική ευφυΐα της βραβευμένης με Grammy και Olivier μεσοφώνου, που φημίζεται για τις στιβαρές αλλά συγχρόνως εκλεπτυσμένες ερμηνείες της. Οι Financial Times τη χαρακτηρίζουν ως «την πιο σημαντική και θαυμαστή μετζοσοπράνο της γενιάς της, με ανυπέρβλητη τεχνική και συναισθηματική εκφραστικότητα». Ο New Yorker την ανακηρύσσει «την πιο δραστήρια τραγουδίστρια της γενιάς της», ενώ οι Times γράφουν: «Χρυσός 24 καρατίων είναι η φωνή της -τίποτε λιγότερο!».

Η επίγεια «Εδέμ» της Τζόυς ΝτιΝτονάτο

Η Τζόυς ΝτιΝτονάτο, Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως της UNESCO το 2022, έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της, τα τελευταία χρόνια, σε αυτή την πολύπλευρη καλλιτεχνική πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικούς φορείς παγκόσμιας εμβέλειας και φιλοδοξεί να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στους θεατές που θα την αγκαλιάσουν, θέτοντάς τους το εξής απλό ερώτημα: «Σε αυτή την ταραγμένη εποχή, εσύ ποιον σπόρο θα φυτέψεις σήμερα;».

Πάντοτε δημιουργική και πρόθυμη να αφουγκραστεί τα μηνύματα της εποχής μας, η Τζόυς ΝτιΝτονάτο, μας παρακινεί να αλλάξουμε στάση απέναντι στον πλανήτη, προτείνοντάς μας να βιώσουμε μια ολιστική μουσική εμπειρία που προεκτείνεται εκτός συναυλιακών χώρων. Μας μεταφέρει σε μια όαση γεμάτη τραγούδια και σπόρους ‒πραγματικοί σπόροι που μπορούν να φυτευτούν, θα διανέμονται στο κοινό εκτός της συναυλιακής αίθουσας‒ και μας προτρέπει να αναλάβουμε ενεργό δράση για το περιβάλλον σε δρόμους, κήπους, οπουδήποτε μπορεί να ακουστεί η φωνή μας.

Το πρότζεκτ «Eden» είναι μια μουσική περιπλάνηση τεσσάρων αιώνων σε συνθέσεις των Φραντσέσκο Καβάλλι, ‘Ααρον Κόπλαντ, Κρίστοφ Βίλλιμπαλντ Γκλουκ, Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ, Τσαρλς ‘Αιβς, Γκούσταφ Μάλερ κ.ά. Ανάμεσά τους, και το τραγούδι «Τhe First Morning of the World» («Το πρώτο πρωινό του κόσμου»), που γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας από τη βραβευμένη με όσκαρ Ρέιτσελ Πόρτμαν και πρωτοπαρουσιάστηκε στο πλαίσιο του «Εden», αλλά και το «Seeds of Hope» («Σπόροι ελπίδας»), ο ύμνος της «Εδέμ». Μάλιστα, το τραγούδι αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των παιδιών της Χορωδίας Καντέρμπερι (Ηνωμένο Βασίλειο), τα οποία συμμετείχαν σε εργαστήριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκε με αφορμή το «Εden».

Οι συντελεστές

Την Τζόυς ΝτιΝτονάτο πλαισιώνει η Ορχήστρα Il Pomo d’Oro, το διάσημο μπαρόκ σύνολο με τον διεθνώς αναγνωρίσιμο δυναμικό και αυθεντικό ήχο, το οποίο προσεγγίζει και άλλα είδη ρεπερτορίου σε αυτή την ξεχωριστή μουσικοσκηνική εμπειρία. Στο πόντιουμ, ο πολυβραβευμένος Μαξίμ Εμελιάνιτσεφ, ένας νεαρός αρχιμουσικός με αξιοζήλευτες συνεργασίες και δισκογραφικές καταθέσεις, ο οποίος θα ερμηνεύσει επίσης τα μέρη για τσέμπαλο. Λαμβάνει μέρος, σε ρόλο ηθοποιού, ο χορευτής και χορογράφος Μανουέλ Παλάτσο. Μαζί τους, η Χορωδία Νέων του El Sistema Greece υπό τη μουσική διδασκαλία της Βάγιας Παπαγιαννοπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρί Λαμπέρ-Λε Μπιάν και τους φωτισμούς ο Τζον Τόρρες.

Η εμφάνιση της Τζόυς ΝτιΝτονάτο στο Μέγαρο εντάσσεται στον κύκλο «Μεγάλοι Ερμηνευτές» και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Mytilineos Energy and Metals.

