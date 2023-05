Η Σελένα Γκόμεζ επισκέφθηκε το Παρίσι για να παρακολουθήσει το show της Μπιγιονσέ, «Single Ladies» και υπερασπίστηκε έναν θαυμαστή της.

To συγκεκριμένο περιστατικό με τον σωματοφύλακά της, την ανέβασε στην κορυφή των trending topics σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γκόμεζ έγινε θέαμα πριν καν ακόμα η Μπιγιονσέ ανέβει στη σκηνή. Καθώς πήγαινε στη θέση της, η ηθοποιός βρέθηκε να διαπληκτίζεται έντονα με έναν από τους σωματοφύλακές της. Η έντονη ανταλλαγή απόψεων τράβηξε την προσοχή της πλειονότητας των θεατών, με κάποιους να σπεύδουν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

📹 A security guard violently pushed a fan who was trying to meet Selena Gomez at Beyoncé #RenaissanceWorldTour and Selena got upset at what security did. 5/26/23 pic.twitter.com/JOjc4ADwo4

