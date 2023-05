Η Ανώνυμη Κλήση (συντονιστείτε στον KLAT FM), θα σας ανταμείψει στο τέλος.

Μπορεί κατά τη διάρκεια του έργου (ακριβώς στα μισά) να κουραστείτε. Είναι πιθανό να υποψιάζεστε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι δεν στέκει (όπως για παράδειγμα που είναι τόση ώρα αυτή η Αστυνομία…;).

Μπορείτε να την απολαύσετε στην Cosmote TV. To On the Line βρίσκεται στην πρώτη θέση του συνδρομητικού καναλιού και είναι σίγουρα μία ταινία για να δείτε λίγο πριν κοιμηθείται. Εάν είστε λάτρεις του Ραδιοφώνου (και φανατικοί ακροατές), δείτε τη! Πρωταγωνιστής είναι ο Mel Gibson (καλός ερμηνευτικά) και στο πλευρό του βρίσκονται ταλαντούχοι ηθοποιοί. Στη σκηνοθεσία (σενάριο) είναι ο Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Romuald Boulanger (Ρομιάλ Μπουλανζέ).

Όλα ξεκινούν όταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Elvis Cooney, δέχεται μια κλήση στην εκπομπή του από έναν άγνωστο που απειλεί να σκοτώσει την οικογένειά του. Μήπως όλα αυτά είναι υπερβολικά; Όλα γίνονται για την ακροαματικότητα; Στο αποκορύφωμα της ιστορίας, πάλι η αντίδραση δεν είναι φυσιολογική (σαν να μην έγινε κάτι). Υπάρχει όμως και συνέχεια.

Εάν προσέχετε κάθε λεπτομέρεια, θα διαπιστώσετε ότι λείπει ένας αστερίσκος στον κωδικό…

Αλήθεια, τα όρια μιας φάρσας μέχρι που τελειώνουν;

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις