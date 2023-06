Αnd Just Like That: To trailer της δεύτερης σεζόν – Απούσα η «Σαμάνθα» παρά τη συμμετοχή της [vid] Αnd Just Like That: Στο trailer δεν υπάρχει κανένα πλάνο που να προμηνύει το πολυαναμενόμενο cameo της Κιμ Κατράλ στον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς, είδηση που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία του.