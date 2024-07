Simone Susinna: Ο σταρ της σειράς ταινιών «365 μέρες» «κολάζει» σε διαφημιστική καμπάνια προϊόντων ομορφιάς

Ο λόγος για τον καλλονό Susinna Simone που έχει ξετρελάνει τις γυναίκες ανά τον κόσμο και κάθε του post στα social media πυροδοτεί σχόλια θαυμασμού και εκδηλώσεις λατρείας.

Αυτή τη φορά ο Ιταλός σταρ φωτογραφίζεται με στυλ gladiator για τις ανάγκες καμπάνιας προϊόντων ομορφιάς ιταλικού brand, σε ένα άκρως αισθησιακό concept περιτρυγυρισμένος από αιθέριες γυναικείες υπάρξεις και μαγνητίζει το φακό, όπως ξέρει άλλωστε πολύ εύκολα να κάνει.

φωτογραφία instagram

Να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες βρέθηκε στην χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο και διέμεινε σε πολυτελές ξενοδοχείο , γοητεύθηκε από την ελληνική φιλοξενία και διασκέδαση και έκανε παρέα με πολλούς Έλληνες… μεταξύ αυτών και η Μαρίνα Βερνίκου που φωτογραφήθηκε μαζί του.

Για την ιστορία ο 29χρονος γόης Ιταλός γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1993 στην Κατάνια της Ιταλίας έκανε την είσοδό του στη βιομηχανία του θεάματος το 2017 στο ριάλιτι The «Island Of The Famous», ενώ αργότερα επιλέχθηκε για την ταινία του Netflix η οποία τον ανέδειξε, και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο sequel της ταινίας, «The Next 365 Days». Η πιο πρόσφατη ταινία του, «Heaven in Hell» κυκλοφόρησε φέτος. Όσο για την καριέρα στο μόντελινγκ; Το πρώτο μεγάλο σόου που συμμετείχε ήταν του Armani, ενώ έχει φιγουράρει σε καμπάνιες ούκ ολίγων γνωστών περιοδικών.