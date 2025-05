Simone Susinna: Στη Ρόδο ο πρωταγωνιστής του «365 Μέρες» - Ο λόγος που βρέθηκε στο νησί

Στο νησί της Ρόδου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο πρωταγωνιστής της επιτυχίας του Netflix «365 Μέρες», Σιμόνε Σουζίνα.

Ο γνωστός Ιταλός ηθοποιός βρίσκεται στο νησί σήμερα, Δευτέρα 12 Μαΐου, σύμφωνα με τα story που ανέβασε στο Instagram, όπου πέρασε χρόνο με τους φίλους του με τους οποίους βρίσκεται μαζί στη Ρόδο.

πηγή: Instagram Stories

Ο πρωταγωνιστής της επιτυχίας του Netflix «365 Μέρες» βρίσκεται στο νησί, καθώς στενός φίλος του εγκαινίασε ένα καινούργιο μαγαζί εστίασης στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Ο Σιμόνε ανέβασε σχετικό story στο Instagram ευχόμενος στον φίλο του «συγχαρητήρια για το νέο άνοιγμα».

πηγή: Instagram Stories

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Αύγουστο ο ηθοποιός και μοντέλο πέρασε τις διακοπές του στη Μύκονο με πολλά από τα βίντεο που τον απεικόνιζαν να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικό το βίντεο που ανήρτησε η Μαρίνα Βερνίκου στο TikTok με τον 31χρονο να βγαίνει από τη θάλασσα, βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από 600.000 likes και εκατομμύρια προβολές.

@marinavernicos Ο Simone ειναι φιλος. Οταν βγηκε καποια στιγμη απο την θαλασσα του λεω «ξαναβγες απο τη θάλασσα να σε βγαλω βιντεο γιατι αν το βαλω στο tiktok θα εχεις πανω απο 3million views. Μου λεει οκ βαλτο γιατι εγω δεν εχω tiktok να δουμε» #susinnasimone #mykonos #mykonosgreece #principotemykonos ♬ original sound - Marina Vernicos

Ποιος είναι ο Simone Susinna

Ο Σιμόνε Σουζίνα (Simone Susinna) είναι Ιταλός μοντέλο και ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Νάτσο στην ταινία του Netflix 365 Days: This Day (2022) και τη συνέχεια της, The Next 365 Days. Γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1993 στην Κατάνια της Σικελίας και ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο σε ηλικία 18 ετών, όταν ανακαλύφθηκε από τον οίκο Dolce & Gabbana.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας όπως Emporio Armani, Tod’s και Giorgio Armani, ενώ έχει περπατήσει σε διεθνείς πασαρέλες και έχει εμφανιστεί σε περιοδικά όπως το L’Officiel Austria Hommes και το Rollacoaster.

Η πρώτη του εμφάνιση στην υποκριτική ήταν το 2017 στο ριάλιτι L’isola dei famosi (Ιταλική εκδοχή του Survivor) . Μετά την επιτυχία του στις ταινίες «365 Days», συμμετείχε και στην ταινία Heaven in Hell.