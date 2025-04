«Σκανδαλίζει» το νέο βιβλίο για τον Μακρόν - Το άρωμα υπογραφή του Dior που δεν αποχωρίζεται

Ο δημοσιογράφος της Le Parisien, Olivier Beaumont μας προσφέρει μια πρωτόγνωρη ματιά στην «καρδιά» του Προεδρικού Mεγάρου στο βιβλίο του La Tragédie de l'Elysée, από το οποίο η εφημερίδα Τelegraph αποκάλυψε μερικά αποσπάσματα. Ένα πράγμα θα θυμόμαστε συγκεκριμένα: Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι εθισμένος σε ένα πολύ συγκεκριμένο άρωμα.

Συγκεκριμένα το τελευταίο βιβλίο του δημοσιογράφου Olivier Beaumont The Tragedy of the Elysée, περιγράφει πώς η «ιδιότητα δύναμης» του Μακρόν προέρχεται από τις «βιομηχανικές ποσότητες» του Dior Eau Sauvage που χρησιμοποιεί «όλες τις ώρες της ημέρας». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Μακρόν έχει τα μπουκάλια των 100 ml του eau de parfum «πάντα στα χέρια του, ιδιαίτερα σε ένα από τα συρτάρια του γραφείου του».

Σύμφωνα με το βιβλίο, «Οι λιγότερο συνηθισμένοι επισκέπτες μπορεί να βρεθούν κυριευμένοι από το λουλουδένιο και μοσχομυριστό άρωμα, τόσο εκλεπτυσμένο όσο και ισχυρό. Είναι σημάδι ενός πράγματος: ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο κτίριο».

Το βιβλίο, για τη ζωή στο Ανάκτορο των Ηλυσίων, αναφέρει επίσης: «Όπως ο Λουδοβίκος XIV έκανε τα αρώματά του χαρακτηριστικό δύναμης όταν παρέλασε στις γκαλερί των Βερσαλλιών, ο Εμμανουέλ Μακρόν χρησιμοποιεί το δικό του ως στοιχείο της εξουσίας του στα Ηλύσια».

Επικαλούμενο έναν από τους πρώην βοηθούς του, το βιβλίο αναφέρει ότι «όταν ο Εμμανουέλ Μακρόν μπαίνει στο δωμάτιο, μπορείς να το νιώσεις», καθώς το άρωμά του μοιάζει σαν να «σημαδεύει την περιοχή του». Προφανώς, τα μέλη του προσωπικού αστειεύονται ακόμη και ότι «μυρίζει σαν τον πρόεδρο».

Μάλιστα σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου «δεν το χρησιμοποιεί μόνο το πρωί, μετά το ντους και το ξύρισμα αλλά ενδίδει σε αυτό το άρωμα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και φροντίζει να έχει πάντα ένα μπουκάλι από το άρωμα σε κοντινή απόσταση, ειδικά σε ένα από τα συρτάρια του γραφείου του».

Όσο για την Μπριζίτ Μακρόν; Η σύζυγός του Γάλλου προέδρου δηλώνει ενθουσιασμένη από την επιλογή του. Όπως γράφει ο Olivier Beaumont «ακόμη όταν εκείνος είναι μακριά σε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, η Μπριζίτ παραδέχεται ότι ψεκάζει διακριτικά τον εαυτό της με το άρωμά του, σαν να θέλει να διατηρήσει μια αόρατη αλλά επίμονη σύνδεση μαζί του. Θέλει να έχει την αίσθηση ότι ο σύζυγός της δεν είναι πολύ μακριά».