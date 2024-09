«SOFEX 2024» - Στην Ιορδανία ο Αρχηγός ΓΕΑ - Η ατζέντα της επίσκεψης

Επίσημη επίσκεψη στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, κατόπιν πρόσκλησης από τον ομόλογό του, Brigadier General Mohammed Hiyasat, πραγματοποίησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως επιχειρησιακά και εκπαίδευσης, με την αποδοχή από πλευράς της Ιορδανίας της πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΑ για τη συμμετοχή της στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2025». Επίσης, ο Αρχηγός ευχαρίστησε προσωπικά τον ομόλογό του για τη συμμετοχή της Ιορδανικής Αεροπορίας, με μέσα,στην κατάσβεση πυρκαγιών στον Ελλαδικό Χώρο.



Επιπλέον, ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης επισκέφθηκε, κατόπιν πρόσκλησης, τη Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Υλικού «SOFEX 2024», όπου συμμετείχαν εξίσου αρκετοί αρχηγοί κρατών.



Στην έκθεση αναλύθηκαν οι τρόποι δράσης των ειδικών επιχειρήσεων από αέρα και ξηρά στο πεδίο της μάχης, δίνοντας έμφαση στο μέλλον αλλά και στους τρόπους δράσης των υπαρχόντων ανοιχτών κρίσεων που διενεργούνται. Τη δεύτερη ημέρα περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης και συναντήθηκε με τον Chairman of the Joint Chiefs of Staff of theJordanian Armed Forces, Major General Yousef Ahmed Al-Hunaiti, καθώς και με την Πρέσβη της Ελλάδας στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, κυρία Ειρήνη Ρήγα.





Το συνέδριο των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων - SOFEX

Η έκθεση και το συνέδριο των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων (SOFEX) διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια υπό την αιγίδα της Α.Μ. του βασιλιά Αμπντάλα ΙΙ και λαμβάνει σταθερή υποστήριξη από τις ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας. Κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, η SOFEX έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις του είδους της που εξυπηρετεί την παγκόσμια αμυντική κοινότητα με αποκλειστική εστίαση στις Ειδικές Επιχειρήσεις και την εσωτερική ασφάλεια.



Συγκεντρώνει τους σημαντικότερους εμπειρογνώμονες, κατασκευαστές και προμηθευτές της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας για να δικτυωθούν με επίσημες κυβερνητικές αντιπροσωπείες και φορείς λήψης αποφάσεων από κάθε γωνιά του κόσμου.