Άντριου Γκάρφιλντ: «Λύγισε» όταν είδε τον τάφο των δολοφονημένων από τους ναζί προγόνων του

Μια σοκαριστική στιγμή έζησε ο ηθοποιός Άντριου Γκάρφιλντ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς ντοκιμαντέρ του BBC «Who Do You Think You Are» η οποία ψαχουλεύει το γενεαλογικό δέντρο των συμμετεχόντων και αποκαλύπτει την αλήθεια για τους προγόνους τους.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο σταρ του Spider-Man ανακάλυψε ότι ο Εβραίος προπάππους του Ludwig Garfinkel είχε δραπετεύσει από στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί και επέζησε του Ολοκαυτώματος. Ωστόσο, οι αδελφές του δεν είχαν την ίδια τύχη και μάλιστα φέρεται να υπέστησαν σκληρούς και βασανιστικούς θανάτους.

Ο 41χρονος χολιγουντιανός ηθοποιός επισκέφθηκε τον τάφο στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο στην Τρεμπλίνκα, με ταφόπλακες που σηματοδοτούν τις πόλεις από τις οποίες προέρχονται τα θύματα που πέθαναν. Καθώς εντόπισε τον τάφο για το Kielce - τη μικρή πόλη από την οποία κατάγονταν οι πρόγονοί του, ο Άντριου συγκινήθηκε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στην κάμερα.

Με λυγμούς άγγιξε τον τάφο, εξηγώντας στους θεατές «Αυτή είναι η πέτρα μνήμης για τους Εβραίους από το Kielce που είχαν την τελική μοίρα τους εδώ στην Τρεμπλίνκα. Οι τρεις αδερφές του προπάππου μου, φανταζόμαστε, πρέπει να έχουν δολοφονηθεί. Η Szajndla, η Dwojra και η Basia. Οι ζωές τους θεωρήθηκαν τόσο άχρηστες και οι Ναζί προσπάθησαν να σβήσουν ακόμη και τη μνήμη τους, ακόμα και τα ονόματά τους, ακόμη και οποιαδήποτε καταγραφή τους. Και το πέτυχαν με έναν συγκεκριμένο τρόπο».

Καθώς οι εναέριες λήψεις έδειχναν την τεράστια έκταση του χώρου, αναφέρθηκε πώς οι Ναζί είχαν σκόπιμα διαγράψει τα αρχεία κάθε ατόμου που είχε έρθει στο στρατόπεδο, καθώς και τους θαλάμους αερίων.

Πριν φύγει, ο Άντριου είπε στο μνημόσυνο των προγόνων του: «Αυτό το ταξίδι το οποίο κάναμε, έχει ανακτήσει τη μνήμη μου γι' αυτούς και τη μνήμη της οικογένειάς μου γι' αυτούς. Είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Μακάρι να σας γνώριζα καλύτερα. Σας εύχομαι ειρήνη».



Στο ίδιο επεισόδιο, ο Άντριου επέστρεψε στο Λος Άντζελες όπου έμαθε ότι η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει εκεί από το Λονδίνο. Ο παππούς του, Harry Kupcyks, άνοιξε ένα γυναικείο κατάστημα, το οποίο προφανώς έγινε πολύ δημοφιλές και ειδικά για τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ. Η Marilyn Monroe, η Elizabeth Taylor και η Ava Gardner θεωρείται ότι ήταν πελάτισσές του.