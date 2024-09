«Σοκαρισμένος» ο Φουρνιέ - Έμαθε πόσοι φίλοι του Ολυμπιακού θα τον περιμένουν στο αεροδρόμιο

Σε... γαλλικούς ρυθμούς κινούνται τα πράγματα στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανακοινώσει την απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μετά από πολυετή καριέρα στο ΝΒΑ, επιστρέφει στην Ευρώπη. Ο ίδιος τήρησε τον λόγο του και ήρθε στον Ολυμπιακό, μιας και είχε πει ότι αν επιστρέψει στη «γηραιά ήπειρο» θα το κάνει για αυτή την ομάδα.

«Κοκκινίζει» το Ελευθέριος Βενιζέλος

Οι φίλοι του Ολυμπιακού περιμένουν πως και πως να έρθει στη χώρα μας ο Εβάν Φουρνιέ και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει γνωστοποιήσει ότι ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ θα φτάσει στην Αθήνα και το Ελευθέριος Βενιζέλος την Τετάρτη (04/09) το βράδυ στις 23:15.

Ο 31χρονος είδε ένα tweet στο οποίο αναφέρεται ότι 5-10 χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν. Με ένα emoji, έδειξε ότι έχει πάθει... σοκ που θα υπάρξει τέτοια υποδοχή και φαίνεται πως περιμένει πως και πως να δει από κοντά τους φίλους της νέας του ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος διεθνής υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.



Το who is whο

Γεννήθηκε: 19/11/1992

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.98μ.

Θέση: Shooting guard / Small forward



Προηγούμενες ομάδες

JSF Nanterre (2009–2010)

Poitiers Basket 86 (2010–2012)

Denver Nuggets (2012–2014)

Orlando Magic (2014–2021)

Boston Celtics (2021)

New York Knicks (2021–2024)

Detroit Pistons (2024)



Οι περσινοί αριθμοί του...

Την περσινή σεζόν, με την φανέλα των Πίστονς, σε 29 αγώνες είχε μέσο όρο 18.7 λεπτά συμμετοχής, 7.2 πόντους, 2.7 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εθνική Γαλλίας

Ασημένιο μετάλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020, 2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2014, 2019)

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2022)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2015)

Χάλκινο μετάλλιο με την U20 στο Ευρωμπάσκετ (2011)

Ασημένιο μετάλλιο με την U18 στο Ευρωμπάσκετ (2009)



Ατομικές

Καλύτερος νέος παίκτης του Γαλλικού πρωταθλήματος (2011, 2012).

Πιο βελτιωμένος παίκτης του Γαλλικού πρωταθλήματος (2011, 2012)