Επίθεση με βόμβες λευκού φωσφόρου καταγγέλουν οι Παλαιστίνιοι ότι δέχθηκε σχολείο των Ηνωμένων Εθνών, όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι στην πλειονότητά τους παιδιά

BREAKING: Israeli warplanes drop internationally banned white phosphorus bombs on an UNRWA-run school in the Shati' refugee camp in #Gaza . pic.twitter.com/TirGlUw4Ya

Σε άλλο βίντεο φαίνεται η εκτόξευση πιθανότατα τέτοιων βομβών - που είναι απαγορευμένες από το Διεθνές Δίκαιο - ενώ γυναίκες με τα παιδιά στα χέρια τους τρέχουν να καλυφθούν φεύγοντας από το προαύλιο.

Shati RC, Gaza |



Israeli occupation forces target a UN school with gunfire and bombing including use of white phosphorus shells. Palestinian families are running away. pic.twitter.com/yBO4yuGB37