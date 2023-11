Σε λυγμούς ξέσπασε η διεθνούς φήμης Τυνήσια τενίστρια, Ονς Τζαμπέρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της μετά από την κατάκτηση ενός τίτλου.

«Δεν μπορώ να χαρώ όταν σκοτώνονται παιδιά», είπε χαρακτηριστικά ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ στη συνέχεια και παρά την προσπάθεια του παρουσιαστή να συνεχίσουν μιλώντας για τένις, η ίδια συνέχισε ζητώντας συγγνώμη από το κοινό στις κερκίδες, που την αποθέωνε, και ανακοίνωσε πως το χρηματικό της έπαθλο θα το δωρίσει στους Παλαιστίνιους για να τους βοηθήσει και εκείνη από τη δική της πλευρά.

Tunisian tennis player Anas Jaber bursts into tears as she talks about the traumatized children in #Gaza and her inability to celebrate her win at these hard times. pic.twitter.com/sT3cwr3AEA