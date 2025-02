7 αξεσουάρ για να πάτε τη σεξουαλική σας ζωή στο επόμενο επίπεδο

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, και ο κόσμος των… «βοηθημάτων» δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Αν νομίζατε ότι τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι απλώς μοντέρνα και στιλάτα, περιμένετε να δείτε αυτά τα μοναδικά μοντέλα, που σίγουρα θα σας κάνουν να αναρωτηθείτε: «Πώς και δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό;» Ε, το σκεφτήκαμε εμείς για εσάς.

Δονητής πασχαλινός «λαγούδος»

Ναι, ξέρουμε, το Πάσχα είναι μακριά, αλλά των φρονίμων τα παιδιά… Ο συγκεκριμένος «λαγούδος» οφείλει το όνομά του στα δύο «αυτάκια», που προκαλούν ρίγη συγκίνησης στις γυναίκες. Από εμάς είναι, «ναι».



Slide and ride

Get your motor runnin', λέει το τραγούδι. Enjoy the ride, θα συμπληρώσουμε εμείς κι ας είναι virtual. Καμιά φορά, τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά που γίνονται με τον νου.

Χειροπέδες με γουνάκι

Δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί οι χειροπέδες πρέπει να έχουν γουνάκι, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αν είστε ούτως ή άλλως μυημένοι στα προχωρημένα κόλπα, θα πρέπει να έχετε ένα σετ στο συρτάρι δίπλα στο κρεβάτι. Ποτέ δεν ξέρετε πότε ανάβει το παιχνίδι.

Του γιατρού

Θυμίζουν λίγο ταινία επιστημονικής φαντασίας και σίγουρα δεν πάνε με κόκκινα τριαντάφυλλα, αλλά το συγκεκριμένο σετ ηλεκτροδίων είναι… επιστημονικό εργαλείο.

Μαθήματα ανατομίας

Μετά τα ηλεκτρόδια του γιατρού, σειρά έχουν τα ανατομικά μοντέλα. Προσέξτε τη λεπτομέρεια στις φλέβες, είναι όλα τα λεφτά. Κατά τα άλλα, πρόκειται για παιχνίδι, γιατί το μέγεθός του ξεπερνάει κατά πολύ τον μέσο όρο.

Υψηλή τεχνολογία

Επειδή είναι λίγα αυτά που κάνουμε στο τηλέφωνό μας, είπαμε να προσθέσουμε ένα ακόμα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι συνδέεται με bluetooth για τηλεχειρισμό. Εγγυημένη απόλαυση, αρκεί να μην έρθει κάποιο email ή ειδοποίηση στο Viber.

Προφυλακτικά Πύργος του Άιφελ

Από τα πολλά σχέδια προφυλακτικών, διαλέξαμε αυτό που έχει τον ξακουστό πύργο στην κορυφή. Τέτοιο τοπόσημο δεν χάνεται.