Σούπερ Κική: Η Πατούλη ίσα που στέκεται - Ο Σπαλιάρας είναι «Λουκιανή» - Ο Σερβετάλης έχει μουρλάνει

Με νέο επεισόδιο στο YouTube «ξαναχτύπησε» η Σούπερ Κική και μίλησε για ακόμα μια φορά για όλους και για όλα, με το γνωστό χιούμορ που ομολογουμένως δεν είναι αποδεκτό από πολλούς.

Για την δήλωση της Μαρίνας Πατούλη ότι μοιάζει με την Barbie σχολίασε: «Μοιάζει με τις πολύ παλιές Barbie που αν τις δεις τώρα τις πουλάνε στα παλαιοπωλεία. Ίσα που στέκεται. Την κρατάνε με μπετόβεργες της οικοδομής. Κάτω από τα τακούνια έχει τσιμέντο. Ήμασταν μαζί στο «Just The Two Of Us». Προσπαθούσε να τραγουδήσει. Δεν είναι σουργ... Είναι... εννοώ δεν είναι κακίστρω, είναι πολύ καλό παιδί».

Για όσα ακούστηκαν περί σχέσης Αλέξη Παππά και Λάκη Γαβαλά είπε: «Του φαινόταν του Αλέξη Παππά. Όπου βλέπεις πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Να δεις που και ο άλλος ο Σπαλιάρας που μετράει τις νύφες μια μια, τα ίδια είναι και αυτός. «Λουκιανή» και παλεύει να το κρύψει».

Τις δηλώσεις του Άρη Σερβετάλη ότι ήταν στο περιθώριο όταν είχε βάψει κόκκινα τα μαλλιά του, αλλά και τώρα που μιλάει για τον Θεό σχολίασε επίσης η Σούπερ Κική λέγοντας: «Α ναι, έχει μουρλάνει. Τον είδα τις προάλλες στην Ερμού να πηγαίνει πάνω - κάτω και να κόβει βόλτες με μια γενειάδα μέχρι τον αστράγαλο. Δεν το ήξερες ότι έχει μουρλάνει; Έχει στείλει χαιρετισμούς χρόνια. Αυτός τρελάθηκε με το δίκιο του, είδε την αλήθεια. Ξέρει πολύ καλά γιατί τρελάθηκε. Τον τάραξαν, είδε την αλήθεια του κόσμου. Είχε μεγάλη επιτυχία σαν «Λάζαρος», φαντάσου τι πέρασε στο δρόμο. Πολύ θέλει ο άνθρωπος;».