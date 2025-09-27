Σπίτια-σάουνες: Θερμοκρασίες έως 35°C στο εσωτερικό των ελληνικών κατοικιών -Έρευνα σοκ

Καλοκαίρι 2025. Μέσα σε αμόνωτα ή ελαφρώς ανακαινισμένα σπίτια, το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο – 34 και σε κάποιες περιπτώσεις 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν συνέβη σε κάποια έρημο, αλλά στο εσωτερικό ελληνικών κατοικιών, όπως καταγράφει η έρευνα της Greenpeace σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ) που δημοσιεύει η Καθημερινή.

Η μελέτη παρακολούθησε 29 σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Καλαμπάκα, Κοζάνη και Ηράκλειο. Το αποτέλεσμα; Μια σκληρή αλήθεια: τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα μετατρέπονται σε «φούρνους» κάθε φορά που σκάει καύσωνας.

Στοιχεία-σοκ

Σε αμόνωτες κατοικίες και σε εκείνες με ήπιες ανακαινίσεις, η εσωτερική θερμοκρασία έφτασε τους 30-32 °C.

Στην Πάτρα, αμόνωτη κατοικία άγγιξε τους 35 °C.

Στα παθητικά κτίρια, με προηγμένες παρεμβάσεις, οι θερμοκρασίες έμειναν στους 26-28 °C – σχεδόν ιδανικές.

Κι αν οι υψηλές θερμοκρασίες ήταν αναμενόμενες τον καύσωνα του Ιουλίου, σοκ προκαλεί το ότι σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Καλαμπάκα, το θερμόμετρο εντός σπιτιών ξεπερνούσε τους 34 °C ακόμη και μέρες μετά το τέλος του καύσωνα.

Υγρασία και CO2: Διπλό χτύπημα

Η έρευνα δεν σταμάτησε στη θερμοκρασία. Η υγρασία σε αμόνωτα σπίτια έφτασε 65%-70% (όταν το όριο είναι 35%-55%), κάνοντας την ατμόσφαιρα ανυπόφορη. Ακόμα χειρότερα, σε διαμέρισμα της Πάτρας οι συγκεντρώσεις CO2 εκτοξεύτηκαν στα 3.000 ppm, τριπλάσιες από το αποδεκτό όριο. Αντίθετα, στα παθητικά σπίτια, ο μηχανικός αερισμός κράτησε το διοξείδιο του άνθρακα σε ασφαλή επίπεδα.

«Διαθέτουμε πολύ κακής ποιότητας κτίρια. Πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα χτίστηκαν πριν το 1980, χωρίς κανόνες θερμομόνωσης», προειδοποιεί ο Στέφανος Παλλαντζάς, πρόεδρος του ΕΙΠΑΚ.

Το πολιτικό στοίχημα

Η Greenpeace τονίζει ότι τα δεδομένα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της πολιτικής για την κλιματική κρίση. «Τα σπίτια μας πρέπει να μας προστατεύουν – όχι να μας εγκλωβίζουν σε συνθήκες θερμικής δυσφορίας», λέει ο Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος της εκστρατείας Κλίμα και Ενέργεια.

Όμως, τα κονδύλια που προβλέπει το Εθνικό Κοινωνικό και Κλιματικό Σχέδιο (2 δισ. ευρώ για 300.000 νοικοκυριά) αρκούν μόνο για παρεμβάσεις-μπαλώματα. Η ψύξη παραμένει στο περιθώριο του «Εξοικονομώ» και η πραγματικότητα δείχνει ότι χωρίς μαζικές ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι λογαριασμοί ρεύματος θα εκτοξευθούν και τα σπίτια θα παραμείνουν σάουνες.