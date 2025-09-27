Περιβάλλον Κλιματική Κρίση Κλιματική Αλλαγή Ακίνητα Καύσωνας Greenpeace

Σπίτια-σάουνες: Θερμοκρασίες έως 35°C στο εσωτερικό των ελληνικών κατοικιών -Έρευνα σοκ

Η Greenpeace χτυπά καμπανάκι: τα ελληνικά σπίτια δεν μας προστατεύουν από τον καύσωνα

PEXELS
PEXELS
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Καλοκαίρι 2025. Μέσα σε αμόνωτα ή ελαφρώς ανακαινισμένα σπίτια, το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο – 34 και σε κάποιες περιπτώσεις 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν συνέβη σε κάποια έρημο, αλλά στο εσωτερικό ελληνικών κατοικιών, όπως καταγράφει η έρευνα της Greenpeace  σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ) που δημοσιεύει η Καθημερινή.

Η μελέτη παρακολούθησε 29 σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Καλαμπάκα, Κοζάνη και Ηράκλειο. Το αποτέλεσμα; Μια σκληρή αλήθεια: τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα μετατρέπονται σε «φούρνους» κάθε φορά που σκάει καύσωνας.

Στοιχεία-σοκ

  • Σε αμόνωτες κατοικίες και σε εκείνες με ήπιες ανακαινίσεις, η εσωτερική θερμοκρασία έφτασε τους 30-32 °C.
  • Στην Πάτρα, αμόνωτη κατοικία άγγιξε τους 35 °C.
  • Στα παθητικά κτίρια, με προηγμένες παρεμβάσεις, οι θερμοκρασίες έμειναν στους 26-28 °C – σχεδόν ιδανικές.

Κι αν οι υψηλές θερμοκρασίες ήταν αναμενόμενες τον καύσωνα του Ιουλίου, σοκ προκαλεί το ότι σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Καλαμπάκα, το θερμόμετρο εντός σπιτιών ξεπερνούσε τους 34 °C ακόμη και μέρες μετά το τέλος του καύσωνα.

Υγρασία και CO2: Διπλό χτύπημα

Η έρευνα δεν σταμάτησε στη θερμοκρασία. Η υγρασία σε αμόνωτα σπίτια έφτασε 65%-70% (όταν το όριο είναι 35%-55%), κάνοντας την ατμόσφαιρα ανυπόφορη. Ακόμα χειρότερα, σε διαμέρισμα της Πάτρας οι συγκεντρώσεις CO2 εκτοξεύτηκαν στα 3.000 ppm, τριπλάσιες από το αποδεκτό όριο. Αντίθετα, στα παθητικά σπίτια, ο μηχανικός αερισμός κράτησε το διοξείδιο του άνθρακα σε ασφαλή επίπεδα.

«Διαθέτουμε πολύ κακής ποιότητας κτίρια. Πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα χτίστηκαν πριν το 1980, χωρίς κανόνες θερμομόνωσης», προειδοποιεί ο Στέφανος Παλλαντζάς, πρόεδρος του ΕΙΠΑΚ.

Το πολιτικό στοίχημα

Η Greenpeace τονίζει ότι τα δεδομένα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της πολιτικής για την κλιματική κρίση. «Τα σπίτια μας πρέπει να μας προστατεύουν – όχι να μας εγκλωβίζουν σε συνθήκες θερμικής δυσφορίας», λέει ο Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος της εκστρατείας Κλίμα και Ενέργεια.

Όμως, τα κονδύλια που προβλέπει το Εθνικό Κοινωνικό και Κλιματικό Σχέδιο (2 δισ. ευρώ για 300.000 νοικοκυριά) αρκούν μόνο για παρεμβάσεις-μπαλώματα. Η ψύξη παραμένει στο περιθώριο του «Εξοικονομώ» και η πραγματικότητα δείχνει ότι χωρίς μαζικές ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι λογαριασμοί ρεύματος θα εκτοξευθούν και τα σπίτια θα παραμείνουν σάουνες.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Περιβάλλον Κλιματική Κρίση Κλιματική Αλλαγή Ακίνητα Καύσωνας Greenpeace

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader