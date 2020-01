Ολυμπιακός: Το ποσό που θα λάβει από την μεταγραφή του Μάρκο Μάριν

Ολυμπιακός: Ο Μάρκο Μάριν αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της Σαουδικής Αραβίας, ακολούθως τον δρόμο των χρημάτων. Έτσι, σύμφωνα με την σερβική «Mozzartsport», οι Σαουδάραβες θα δαπανήσουν για τον Γερμανό μέσο συνολικά 7.500.000 εκατ. δολαρίων , εκ των οποίων τα 2.500.000 εκατομμύρια δολάρια (αποτελούν τη ρήτρα και θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.

Από αυτά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός θα λάβει περίπου 500.000, καθώς διατηρεί δικαιώματα στο 30% από την συμφωνία που είχε κάνει με τον Ερυθρό Αστέρα. Από τη μεριά του ο Μάρκο Μάριν θα υπογράψει συμβόλαιο για δυόμισι χρόνια, ως το καλοκαίρι του 2022, με 2.000.000 δολάρια τον χρόνο. Αν εξαντλήσει λοιπόν το συμβόλαιό του θα βάλει στους προσωπικούς του λογαριασμούς περισσότερα από 5.000.000.

Marko Marin is in the house! 🇩🇪



Al-Ahli board led by President Ahmad Al-Sayegh reached an agreement with the German attacking midfielder



Marin will complete his transfer from Red Star Belgrade and sign his contract with Al-Ahli after passing his medical