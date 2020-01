Ο Giannis τράβηξε 32άρι στο Πόρτλαντ [vid]

Θεαματική επάνοδο έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος επέστρεψε στις εντυπωσιακές εμφανίσεις και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία άνετη εκτός έδρας νίκη επί των Πόρτλαντ Τρέϊλ Μπλέϊζερς με 122-101.

Σε μόλις 29 λεπτά συμμετοχής, ο έλληνας άσος τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 17 ριμπάουντ και έξι ασίστ, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αγωνίσθηκε πέντε λεπτά και μάζεψε ένα ριμπάουντ.

The best from The Greek Freak:



32 PTS | 17 REB | 6 AST | 56% FG pic.twitter.com/N3H6pWUvM4