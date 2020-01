Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου: Το «τιτίβισμα» του Ρικ Πιτίνο [pic]

Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου: Ο Ρικ Πιτίνο ζήτησε τη στήριξη του κόσμου του «πράσινου» πυρήνα ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου (15/1, 21:00) για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, στο εν λόγω ματς αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, ο νεοαποκτηθέν, Άνταμς Ράουτινς, για τον οποίο δήλωσε ο Πιτίνο: «Θα χρειαστεί χρόνο. Θα πάρει λεπτά, όχι πολλά κόντρα στην Μπάγερν. Θα χρειαστεί 5-10 μέρες για να προσαρμοστεί στο σύστημά μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού τεχνικού στο twitter: «Αύριο χρειαζόμαστε σε πλήρη ισχύ τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έρχονται δύο μεγάλες εβδομάδες. Ας γεμίσουμε το ΟΑΚΑ».

We need PAO nation in full force tomorrow. Big two weeks ahead. Let’s pack OAKA!