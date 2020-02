Γιάννης Αντετοκούνμπο All Star Game ΝΒΑ 2020: Η ατάκα- καρφί για τον Χάρντεν - "Δεν τον διάλεξα θέλω κάποιον να δίνει πάσες"[vid & pic]

Γιάννης Αντετοκούνμπο All Star Game ΝΒΑ 2020: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το All Star Game του 2020 και οι μεγαλύτεροι αστέρες του παγκοσμίου μπάσκετ από δύση και ανατολή θα αναμετρηθούν σε αυτή την γιορτή του Μπάσκετ. ΛεΜπρόν Τζέιμς και Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξαν τους καλύτερους που θα στελεχώσουν τις δυο αντίπαλες ομάδες. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας λοιπόν, ο Γιάννης είπε κάποια στιγμή ότι είναι ανάμεσα στους Κέμπα Γουόκερ και Τρε Γιανγκ όταν ακόμα επέλεγε ανάμεσα στους βασικούς ενώ αγνόησε τον Τζέιμς Χάρντεν που ήταν και αυτός στη λίστα.



«Είμαι ανάμεσα στον Γουόκερ και τον Γιανγκ». Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ τον ρώτησε «δεν θες έναν… ντριμπλέρ;» και ο ηγέτης των Μπακς απάντησε χαμογελώντας πονηρά «θέλω κάποιον που να πασάρει την μπάλα».

Ο Αντετοκούνμπο «πετσόκοψε» άσο των Ρόκετς, καθώς προφανώς δεν έχει ξεχάσει όσα δήλωνε πέρσι ο τελευταίος μετά την ανάδειξη του Γιάννη σε MVP του ΝΒΑ ότι δηλαδή ο σταρ των Μπακς «πούλησε» περισσότερο λόγω της προσωπικής του ιστορίας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε επίσης τον σέντερ των Σίξερς, Τζοέλ Εμπίντ και στην ερώτηση αν είχε πλάνο στο draft του All-Star Game, υποστήριξε: «Όχι. Είχα απλά τη λίστα κι επέλεγα τον επόμενο διαθέσιμο. Παίκτες που θα παίζουν σκληρά, που θα πασάρουν, που θα διασκεδάσουν. Μού "ξέφυγαν" μερικοί παίκτες που ήθελα να παίξω μαζί, όπως ο Ντόντσιτς και ο Λίλαρντ, αλλά... την επόμενη χρονιά».



Giannis takes a shot at James Harden 😂😂😂



“I want somebody that’s gonna pass the ball”



(🎥 @NBAonTNT pic.twitter.com/ihBpFitNXs