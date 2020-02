Τσάβι Πασκουάλ: Επίσημα κάτοικος Ρωσίας [pic]

Τσάβι Πασκουάλ: Την τεχνική ηγεσία της Ζενίτ ανέλαβε κι επίσημα πλέον ο Ισπανός τεχνικός. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή θα είναι η τρίτη ομάδα που θα προπονήσει στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο 47χρονος, πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα και του Παναθηναϊκού, υπέγραψε ως το καλοκαίρι του 2021 με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Υπενθυμίζεται πως αντικατέστησε τον συμπατριώτη του Χοάν Πλάθα, ο οποίος χρεώθηκε τις κακές εμφανίσεις της ομάδας που δεν πηγαίνει καλά τόσο στην Euroleague όσο και στην VTB League. Συνεργάτης του θα είναι ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, που ήταν στο πλευρό του και στον Παναθηναϊκό.

Now it’s official: Xavier Pascual is our new head coach.



Welcome! 🙌🏽 pic.twitter.com/DMZ1uJB2uB