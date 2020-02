Τσάμπιονς Λιγκ: Με δυνατά ματς ξεκινάει η φάση των «16»

Τσάμπιονς Λιγκ: Η στιγμή που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι έφθασε. Απόψε Τρίτη (18/02) ξεκινάει η φάση των «16» για το Τσάμπιονς Λιγκ, με δύο αναμετρήσεις να αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα. Πιο συγκεκριμένα η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Λίβερπουλ, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν θα κληθεί να ταξιδέψει στην Γερμανία για το ματς με την Ντόρτμουντ.

Και οι δυο αναμετρήσεις αναμένεται να διεξαχθούν στις 22:00. Το Ατλέτικο Μαδρίτης - Λίβερπουλ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1, ενώ αντίστοιχα το Ντόρτμουντ - Παρί Σεν Ζερμέν θα μεταδοθεί από το Cosmote Sports 2.

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λίβερπουλ

Η πρώτη φάση των νοκ-άουτ του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ έφερε τη Λίβερπουλ αντιμέτωπη με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Σαούλ να γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τρέχουν όλοι σαν... ζώα. Πιέζουν τρομερά... Ακόμα κι αν χάσουν τη μπάλα, ξαφνικά βλέπεις εφτά ποδοσφαιριστές να την κυνηγούν για να την ξαναπάρουν στην κατοχή τους».

Ο Σαούλ είναι υποστηρικτής της Λίβερπουλ:

Atletico Madrid midfielder Saul Niguez is a Liverpool fan.



“It’s incredible, they go out madly pressing like animals because they know that even if they lose it they’re still going to have at least seven running like mad to win it back.” 😍



