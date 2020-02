Euroleague Ολυμπιακός: Το ερώτημα για τον Παπανικολάου [vid]

Euroleague Ολυμπιακός: Η Euroleague δημοσίευσε βίντεο στα social media με τον Κώστα Παπανικολάου κι αναρωτήθηκε αν θα μπορέσει να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε νίκη επί της Βιλερμπάν (19.15). Ο «Παπ» πραγματοποιεί μια αρκετά καλή σεζόν, ενώ προέρχεται από σπουδαία εμφάνιση στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι απουσίες θα τον κάνουν ξανά να πάρει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής και ο Ολυμπιακός... ποντάρει σε εκείνον.

O Κώστας Παπανικολάου αριθμεί φέτος 8,5 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά (60.7% 2π. και 40% 3π.), ενώ έχει θετική επίδραση στην ομάδα του με 8.8. στο σύστημα αξιολόγησης ή αλλιώς PIR.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Can Kostas Papanikolaou drive @olympiacosbc to another win?



He has been a man for the MOMENT this season#GameON pic.twitter.com/1a8SwfpvEX