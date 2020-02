Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο: Θα διεξαχθεί κανονικά το ματς

Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο: Η γηπεδούχος ομάδα, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί κανονικά. Τα θανατηφόρα κρούσματα του κορονοϊού στην βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα στην Λομβαρδία, έχουν προκαλέσει εκτός από θλίψη, μεγάλη ανησυχία στους κύκλους της Ευρωλίγκας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κάουνας Ιταλοί οπαδοί.

Για την ώρα, η ιταλική ομάδα ταξιδεύει αύριο για το Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή την Ζαλγκίρις για την 26η αγωνιστική, καθώς η ανακοίνωση της γηπεδούχου ομάδας, ήταν ξεκάθαρη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχων.

Zalgiris will be taking additional safety precautions for the upcoming game against AX Armani in concern to the spread of the coronavirus.



The club also urges @OlimpiaMI1936 fans to be conscientious and not travel to the game.



More info: //t.co/K1Vdf6ZATb pic.twitter.com/vH3QCXrDhp