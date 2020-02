Σάλτσμπουργκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Αποφασίστηκε αναβολή για τη ρεβάνς [vid]

Σάλτσμπουργκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Όπως ανακοίνωσε η UEFA, η δεύτερη αναμέτρηση της αυστριακής ομάδας με την γερμανική στην Αυστρία αναβλήθηκε. Στην πρώτη αναμέτρηση στην Γερμανία η Άιντραχτ είχε επικρατήσει με 4-1 της Σάλτζμπουργκ, ωστόσο το δεύτερο παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω καταιγίδας!

Tonight’s UEFA @EuropaLeague round of 32 tie between FC Salzburg and Eintracht Frankfurt has been postponed due to a storm warning...#UEL