Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν εγκατέλειψε το 4-3-3, το οποίο εφάρμοσε τόσο στο πρώτο παιχνίδι με την Άρσεναλ, όσο και στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, επιβράβευσε τον Ραντζέλοβιτς για την καλή του εμφάνιση στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός καλείται να ανατρέψει το 0-1 της πρώτης αναμέτρησης, με την ρεβάνς να διεξάγεται στις 22:00.

Δείτε την ενδεκάδα των "ερυθρόλευκων": Σα, Ομάρ, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί.

#Piccadillycircus just about watch #Howardsway . #Olympiacos fans stomping through #LondonTown on their way to the #Emirates to play #Arsenal . They made a terrible mess but it did look cool 😎 pic.twitter.com/9WyGCTsyGN