Eurocup: Ο Προμηθέας προκρίθηκε στους «8» διαλύοντας την Όλντεμπουργκ

Προμηθέας: Η ομάδα του Μάκη Γιατρά ήταν εξαιρετική, είχε εκπληκτικά ποσοστά σε δίποντα και τρίποντα και πήρε μια πανάξια πρόκριση επικρατώντας της Όλντεμπουργκ με 97-72. Από τους νικητές ο Λάνγκστον Χολ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 20 πόντους (5/6 διπ., 2/2 τρ., 4/4 βολ., 4 ριμπ., 8 ασ.) αλλά και οι Λουκάς Μαυροκεφαλίδης (19π., 5/8 διπ., 3/5 τρ., 6ριμπ., 6ασ.), Λεωνίδας Κασελάκης (17π., 2/4 διπ., 3/4 τρ., 4/4 βολ., 2 ριμπ., 2 ασ.) και Τσέις Φίλερ (15π.) πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις. Καθοριστικός ήταν και ο Δημήτρης Αγραβάνης που μάλιστα σημείωσε double double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

To ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται!

Ο @promitheasbc κόντρα στην @TofasSporKulubu στην προημιτελική σειρά (best of 3) του @EuroCup, με πλεονέκτημα έδρας για μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης.

(Πρώτο παιχνίδι στην Πάτρα, συνέχεια στην Προύσσα κι αν χρειαστεί επιστροφή στην Πάτρα) pic.twitter.com/aYftS4hDuO