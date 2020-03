Σέιν Λάρκιν: Ισοφάρισε το ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία της EuroLeague [pic & vid]

Σέιν Λάρκιν: Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 40 πόντους κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ σημείωσε και 10 τρίποντα! Με το συγκεκριμένο νούμερο ισοφάρισε το ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία της EuroLeague, κάτι που είχε κάνει και σε εκείνο το παιχνίδι των 49 πόντων με τους Βαυαρούς. Έτσι, το όνομα του Λάρκιν ανήκει στις τρεις καλύτερες επιδόσεις εύστοχων τριπόντων στην ιστορία της διοργάνωσης (10), το οποίο το έχει πετύχει δύο φορές. Πάντως, εκείνη κόντρα στην Μπάγερν είχε επιτευχθεί σε λιγότερες προσπάθειες (10/12).

Ο έτερος παίκτης που συμπληρώνει την τριάδα είναι ο Άντριου Γκάουντλοκ. Το 10ο τρίποντο του Αμερικανού πανηγυρίστηκε δεόντως από τους συμπαίκτες και προπονητές του κατά την αποχώρηση του παίκτη προς τον πάγκο, ενώ χαρακτηριστική είναι η στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν και ο βοηθός του σκέφτονται να τον επαναφέρουν στο παρκέ για να επιχειρήσει να γράψει ιστορία με 11ο τρίποντο. Ο χρόνος που απέμενε βέβαια ήταν λιγοστός και έτσι αποφασίστηκε να παραμείνει στον πάγκο. Κι όλα αυτά, δύο βράδια μετά τα 0/5 τρίποντα που είχε απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

I think @ShaneLarkin_3 might have wanted back in...#GameON pic.twitter.com/HparRxcriv