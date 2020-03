Κορονοϊός Λιθουανία: Σκέψεις για διακοπές... πληρωμών στη Ζαλγκίρις

Κορονοϊός Λιθουανία: Η Euroleague αποφάσισε να αναβάλει μέχρι νεωτέρας όλους τους αγώνες. Την συγκεκριμένη τακτική αναμένεται να ακολουθήσουν και τα εγχώρια πρωταθλήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο είναι πιθανό να συμβεί και στην λίγκα της Λιθουανίας. Όπως και να 'χει, η συνέχεια του πρωταθλήματος θα αποφασιστεί την Παρασκευή (13/3) σε σύσκεψη που θα γίνει.

Ο GM της Ζαλγκίρις τόνισε για το συγκεκριμένο ζήτημα πως η ομάδα του σκέφτεται να... κόψει μισθούς από τους παίκτες, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Δείτε την ανάρτηση στο twitter:

Some Zalgiris imports might return home to USA/Australia, if domestic competition will be suspended on Friday, Zalgiris GM Paulius Motiejunas told. He also expressed his desire to suspend players salaries like in the NBA, if they won't play games in the upcoming weeks.