Ζοζέ Μουρίνιο κορονοϊός: Βοηθάει ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη [vid & pic]

Ζοζέ Μουρίνιο κορονοϊός: Ο Πορτογάλος βρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα του Λονδίνου με στόχο να βοηθήσει ηλικιωμένους που το έχουν ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο, ο Πορτογάλος τεχνικός της Τότεναμ θέλησε να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

