«Μένουμε σπίτι - Μένουμε παρέα» με Sports Icons στα κανάλια Novasports!

Από την Παρασκευή 3 Απριλίου έως και τέλος Ιουνίου μοναδικές στιγμές από τον παγκόσμιο αθλητισμό με τα μεγαλύτερα ονόματα και τις κορυφαίες ομάδες σε 4 σειρές ντοκιμαντέρ.

Τα κανάλια Novasports, τα κορυφαία αθλητικά κανάλια της χώρας, τώρα που «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ» δίνουν την ευκαιρία στους συνδρομητές τους να απολαύσουν από την Παρασκευή 3 Απριλίου και μέχρι τέλος Ιουνίου, μια σειρά κορυφαίων ντοκιμαντέρ με μοναδικές στιγμές, συγκινητικές μαρτυρίες και θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού! Οι πρεμιέρες των 4 σειρών ντοκιμαντέρ «Sports Icons» θα μεταδίδονται από το Novasports2HD και οι επαναλήψεις από το Novasports1HD.

Αναλυτικά τα ντοκιμαντέρ έχουν ως εξής:

CLUBLAND: «Οι μεγαλύτεροι σύλλογοι όλων των εποχών»

Έναρξη Παρασκευή 3 Απριλίου. Πρεμιέρα επεισοδίου καθημερινά στις 22:00. Σε επανάληψη την επόμενη μέρα στις 16:00.

Η ιστορία του ύμνου της Λίβερπουλ “You’ll never walk alone”, η φιλοσοφία των παιχνιδιών της Μπαρτσελόνα, το γαλλικό κλασικό ματς Παρί Σεν Ζερμέν - Μαρσέιγ και η κόντρα των δύο κόσμων, οι ηχηρές μεταγραφές ποδοσφαιριστών όπως ο Ιμπραϊμοβιτς, τα El Clasico κάθε χώρας είναι κάποια από τα στοιχεία που φτιάχνουν τα μεγάλα κλαμπ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ομάδες όπως ο Άγιαξ, η Σάλκε, η Τότεναμ, η Άρσεναλ δημιούργησαν ιστορία με μεγάλες νίκες που συνοδεύτηκαν από συναίσθημα, πανηγυρισμούς και αγάπη για την ομάδα!

DREAM TEAMS: «Οι Dream Team όλων των εποχών»

Έναρξη Παρασκευή 3 Απριλίου. Πρεμιέρα επεισοδίου καθημερινά στις 22:30. Σε επανάληψη την επόμενη μέρα στις 16:30.

Φανταστείτε να μπορούσε κάποιος να επιλέξει τους καλύτερους 11 που έπαιξαν ανά τις δεκαετίες στις σημαντικότερες ομάδες του πλανήτη. Θα ήταν στην ίδια ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο; Θα βλέπαμε τον Λουίς Φίγκο να πασάρει και πάλι στον Ζινεντίν Ζιντάν; Ο Ρότζερ Μπερν, ο Ντένις Έργουιν ή ο Πατρίς Εβρά θα είναι οι επίλεκτοι για την ιδανική Dream Team των «κόκκινων διαβόλων»; Αλλά και στην θρυλική Εθνική Βραζιλίας, ο Πελέ, ο Ριβάλντο, ο Κάρλος Αλμπέρτο και ο Ρομάριο θα ήταν όλοι μαζί στη dream team; Κάθε επεισόδιο είναι μια μοναδική αναδρομή στις μεγάλες στιγμές της καριέρας των αστέρων του ποδοσφαίρου όλων των εποχών.

NATIONAL ICONS: «Μονομαχίες των σταρ του ποδοσφαίρου»

Έναρξη Σάββατο 4 Απριλίου. Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο κάθε Σάββατο στις 22:00. Μονό επεισόδιο τις Κυριακές στις 22:00. Σε επανάληψη την επόμενη μέρα στις 16:00.

Στη Βραζιλία τον ονομάζουν «Βασιλιά» αλλά πρέπει να μονομαχήσει με έναν σούπερ σταρ: Πελέ εναντίον Νεϊμάρ! Η Αργεντινή είχε την ευλογία να «γεννήσει» δύο δυναμίτες αλλά τελικά ποιoς είναι το καλύτερο 10αρι, ο Μαραντόνα ή ο Μέσι; Η Ουρουγουάη είναι υπερήφανη για δύο πρόσωπα αλλά ποιος θα είναι ο νικητής: Σουάρες εναντίον Καβάνι! Ο θρόνος της «γερμανικής αυτοκρατορίας» απειλείται και ένας θα τον κερδίσει: Μπεκενμπάουερ εναντίον Χούμελς. Οι μεγαλύτεροι αστέρες σε κόντρα. Γκιγκς VS Μπέιλ, Τσάβι VS Τιάγκο, Χαρτ VS Πίκφορντ.

FOOTBALL’S GREATEST STAGE: «Στιγμές στα διάσημα γήπεδα του ποδοσφαίρου»

Έναρξη Σάββατο 4 Απριλίου. Πρεμιέρα κάθε Σάββατο στις 23:00. Σε επανάληψη την Δευτέρα στις 16:30. Μικρές ιστορίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου.

Πελέ, Κρόιφ, Μαραντόνα, στις καλύτερες στιγμές της καριέρας τους στις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στιγμές από το 1934 & 1938 με τον ιστορικό θρίαμβο της Ιταλίας σε δυο συνεχόμενες διοργανώσεις. Ιστορίες από το 1954 στο Μουντιάλ της Ελβετίας και τον τραυματισμό του Φέρεντς Πούσκας αλλά και το 1974 στη Δυτική Γερμανία και πώς έκλεψαν εκεί την παράσταση Κρόιφ και Μπεκενμπάουερ. Αναδρομές σε όλα τα Μουντιάλ από το 1934 μέχρι και τις μέρες μας, τις θριαμβευτικές νίκες, τους μύθους της στρογγυλής «θεάς» και αναφορές σε όλες τις ομάδες μέσα από πλούσιο υλικό, φάσεις και μαρτυρίες των πρωταγωνιστών.