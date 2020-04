Αγγλία: Στον «αέρα» η επανεκκίνηση της Premier League

Αγγλία: Η Premier League προχώρησε σε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε στις αποφάσεις που πάρθηκαν.Όπως τονίζεται, το πρωτάθλημα δεν θα επανεκκινήσει στις αρχές Μαΐου, ενώ οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση μόνο όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες κι αφού πρώτα δοθεί ειδική άδεια από τις Αρχές. Παράλληλα επισημαίνεται πως στόχος όλων είναι να ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν και να διεξαχθούν τα υπόλοιπα παιχνίδια.

Από ‘κει και πέρα, στην ανακοίνωση αναφέρεται η πρόταση για περικοπές ύψους 30% στους μισθούς των ποδοσφαιριστών προκειμένου να προστατευτούν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Επίσης, αποφασίστηκε να προσφερθούν 125 εκατομμύρια λίρες στην EFL (Championship, League One, League Two) και στη National League ως πακέτο στήριξης στους συλλόγους των χαμηλότερων κατηγοριών.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



