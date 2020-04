Στέφανος Τσιτσιπάς: Tα αδέλφια Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς βρίσκονται αυτή την εποχή την ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου στην Αμπιότ της Νίκαιας, προσπαθώντας να διατηρηθούν σε φόρμα για την πολυαναμενόμενη επανέναρξη της αγωνιστικής χρονιάς στο ATP Tour. Τα δύο αδέρφια, δουλεύουν πάνω στη φυσική τους κατάσταση για να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, μόλις επιστρέφει η δράση στα courts. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι ευδιάκριτος ανάμεσα στα δύο αγαπημένα αδέρφια, κατά τη διάρκεια άσκησης για footwork και αντίληψη, σε βίντεο που ανάρτησε η ακαδημία στο twitter.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το lockout στο παγκόσμιο τένις, όπως έχουν ανακοινώσει οι ATP και WTA θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 13 Ιουλίου, ωστόσο, με τα τωρινά δεδομένα φαντάζει αδύνατο πάντως να αρχίσουν οι αγώνες, πριν τον Αύγουστο.

Things are getting electric in the Tsitsipas household ⚡️🚦

Which one of @StefTsitsipas and @PeteTsitsipas will prove Tsitsi-Faster? pic.twitter.com/Stoh9Hghtk

