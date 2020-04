Ζέλικο Ομπράντοβιτς: O Σέρβος τεχνικός έχει επιστρέψει εδώ και μερικές εβδομάδες στη Σερβία, με πτήση που ναύλωσε η κυβέρνηση της χώρας για όσους είχαν μείνει στην Κωνσταντινούπολη, περνώντας στην πατρίδα του την περίοδο της καραντίνας λόγω του κορονοϊού.

Εν τω μεταξύ, αποφάσισε να αφήσει μούσι, σε μια ασυνήθιστη -για εκείνον- εικόνα, η οποία αποκαλύφθηκε στη συνέντευξη που έδωσε στον Ντάρκο Πέριτς, μέσω της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague. Κι αν τον “Ελσίνκι” του Casa de Papel τον έχουμε συνηθίσει με πλούσια γενειάδα, αυτό σίγουρα δεν ισχύει για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, που ήταν στην… πένα.

Ο «Ζοτς» ήταν καλεσμένος του γνωστού και ως «Ελσίνκι» από την σειρά «Casa De Papel» στην εκπομπή «Time Out» της Euroleague, ενώ αξίζει να καταγραφεί και το… αξύριστο λουκ με αρκετά γένια!

Δείτε το εδώ:

TIME OUT with Coach Zeljko Obradovic! @DarkoPericActor ask the @FBBasketbol coach the following question: Which basketball game would you advise us to watch in isolation? What do you think was Zeljko’s answer? Which game Zeljko would advise you to watch… pic.twitter.com/NLcTOlVmII

— EHCB – EuroLeague Head Coaches Board (@HeadCoachesOrg) April 18, 2020