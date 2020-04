Μπαρτσελόνα: Σύμφωνα με τον καταλανικό σταθμό RAC1, οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου έχουν επεξεργαστεί το προαναφερθέν σενάριο και αποφάσισαν να προτιμήσουν την Ευρωλίγκα και όχι το εγχώριο πρωτάθλημα στην περίπτωση που συμπέσουν οι ημέρες διεξαγωγής των παιχνιδιών. Εξάλλου, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αποφασίσει στις 24 Μαΐου για το μέλλον της φετινής περιόδου, ενώ έχει ξεκαθαριστεί πως εφόσον συνεχιστεί, αυτό θα συμβεί στο διάστημα 4-17 Ιουλίου.

Από ‘κει και πέρα, στη Liga Endesa έχει ήδη ανακοινωθεί η διεξαγωγή ενός τουρνουά μεταξύ 12 ομάδων, το οποίο όμως θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Αυτό σημαίνει πως θα ρίξουν βαρύτητα στην Ευρωλίγκα και θα… παρακάμψουν το ισπανικό πρωτάθλημα.

