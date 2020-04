Γαλλία: Οριστικοποιήθηκε η κατάκτηση και του φετινού τίτλου στη Γαλλία από την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι δύο διοργανώτριες αρχές ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης των δύο επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Από εκεί και πέρα, σφραγίζεται ο υποβιβασμός των Τουλούζ και Αμιάν που τερμάτισαν στις δύο τελευταίες θέσεις.

Η τυχερή της υπόθεσης είναι η Νιμ, καθώς παρά τη 18η θέση που κατέλαβε, δεν θα χρειαστεί να δώσει μπαράζ παραμονής με την 3η της Ligue 2, δηλαδή την Αζαξιό. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, σίγουρα η Μαρσέιγ και η Ρεν (στην προκριματική φάση) θα είναι στο Champions League.

🔝🏆⚡@PSG_English are the official Champions of France 2⃣0⃣2⃣0⃣!

🔴🔵 #CHAMPI9NSATHOMEpic.twitter.com/3WyoiW6GCx

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 30, 2020