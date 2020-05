Μίτσιτς: Αρκετά ξεκάθαρος για το μέλλον του ήταν ο γκαρντ της Αναντολού Εφές που παραχώρησε συνέντευξη σε λιθουανικό Μέσο, η οποία θα δημοσιευτεί αύριο. Ο Σέρβος εξέφρασε την έκπληξή του για τα μηνύματα που δέχθηκε όσον αφορά πιθανό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτησή του, αφού όπως είπε «πρώτη φορά το ακούω. Δεν είναι αλήθεια».

Αξίζει να σημειωθεί πως είχαν ακουστεί φήμες για τον ερχομό του στη χώρα μας, ωστόσο το κασέ του έχει ανέβει επικίνδυνα, ενώ έχει και συμβόλαιο μέχρι το 2021. Παράλληλα, επισήμανε ότι στο μυαλό του βρίσκεται μόνο η Εφές ή το ΝΒΑ για την επόμενη περίοδο.

Vasilije Micic on his future: „Anadolu Efes or the NBA – it's the only scenarios I have for the next season“.

Micic, who played his career season (14.5ppg, 5.8apg), is under the contract with Efes until 2021. His NBA rights owned by the Sixers, but more NBA teams are after him.

