Ισραήλ: O Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος μετακόμισε στα μέσα της σεζόν από την Αρμάνι Μιλάνο, ενημέρωσε την ομάδα της Ιερουσαλήμ πως δεν θα επιστρέψει στο Ισραήλ, για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Έτσι, ο Όντεντ Κάτας και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε αναζήτηση παίκτη για την περιφέρεια, προκειμένου να καλύψουν το κενό του.

Ο 30χρονος πρώην NBAer μέτρησε μόλις 7 ματς με τη Χάποελ στο πρωτάθλημα της χώρας, έχοντας κατά μέσο όρο 12,1 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ.

Shelvin Mack won’t be back in Hapoel Jerusalem. The team is looking for a new PG

— Roi Cohen (@RoiCohen99) May 17, 2020