Μπορεί πριν από λίγες ημέρες η Λειψία να διέλυε την Μάιντς με το εκκωφαντικό 5-0 την ομώνυμη ομάδα, όμως το βράδυ της Τετάρτης (27/5) η ομάδα του Βέρνερ βίωσε μια ανώμαλη προσγείωση. Πιο συγκεκριμένα, υποχρεώθηκε σε εντός έδρας ισοπαλία μένοντας στο 2-2 με την Χέρτα, που ήταν η δεύτερη διαδοχική καθώς είχε προηγηθεί και το 1-1 με την Φράιμπουργκ, με τους ταύρους να χάνουν έτσι χρυσή ευκαιρία να ανέβουν στη 2η θέση ισόβαθμοι με την Ντόρτμουντ.

Από την πλευρά της, η Χέρτα επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αφού στα δύο πρώτα της παιχνίδια μετά την επιστροφή στη δράση, μετρούσε ισάριθμες επιτυχίες έχοντας αποδώσει καλό ποδόσφαιρο.

Η Χέρτα Βερολίνου προηγήθηκε στο 9’, η Λειψία το γύρισε μετά από τραγικό λάθος του Γιάρσταϊν, έμεινε όμως με 10 από το 64ο λεπτό κι έτσι ήρθε το 2-2, χάρη σε πέναλτι του Πιάτεκ οκτώ λεπτά πριν τη λήξη!

Christopher Nkunku makes it 19 goals/assists in 18 league starts since moving to Leipzig from PSG for £11.7M last summer. A goal or assist every 87 minutes 😱

Has played left wing, right wing, central midfield & striker this season. And he’s just 22 years old

Underrated 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IE5EmbRe0R

— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) May 27, 2020