Η αγωνιστική δράση ακόμη δεν έχει αρχίσει στο NBA και το φλέγον θέμα τόσο στις ομάδες όσο και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια είναι οι μεταγραφές με τους αναλυτές να δίνου καθημερινά διάφορα σενάρια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αγαπημένο θέμα συζήτησης αφού ο Greek Freak είναι έτοιμος να αφήσει τους Μιλγουόκι, με τις συζητήσεις και τα σενάρια να είναι πολλά για την την ομάδα που θα αποτελέσει τον νέο σταθμό στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο εάν τελικά αποφασίσει να φύγει από τους Μπακς.

Ένας από τους μεγαλύτερους αναλυτές του ΝΒΑ ο Κρις Μπουσάρντ αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα επισημαίνοντας ότι το Γκόλντεν Στέιτ και οι Ράπτορς είναι οι δύο ομάδες που πιστεύει ότι έχουν προβάδισμα για την συμφωνία με τον Έλληνα άσο.

«Θα έβαζα τους Ουόριορς και το Μαϊάμι μπροστά από το Τορόντο. Ο πρόεδρος των Ράπτορς είναι από την Αφρική όπως και ο Γιάννης. Υπάρχει μια σύνδεση εκεί. Είναι μια πολυπολιτισμική ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Γιάννης έχεις τις ίδιες σκέψεις όπως ένας Αμερικανός σταρ, οπότε θα έλεγα ότι το Τορόντο δεν έχει σπουδαίες πιθανότητες, αλλά δεν θα το ξέγραφα», ανέφερε.

Να θυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2016, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε την υπογραφή του στο τετραετές συμβόλαιο των «ελαφιών», αξίας 100.000.000 δολλάρια, και το καλοκαίρι του 2020, αν δεν είχαμε την πανδημία του κορονοϊου την επιλογή να δεχθεί το supermax συμβόλαιο $250.000.000 δολλάρια, με τις φήμες τότενα φουντώνουν και να θέλουν τον έλληνα σταρ του NBA να καλοβλέπει τους Ουόριορς, ειδικά μετά το tampering που φαίνεται να του έκανε ο Στεφ Κάρι, μετά το ματς στο «Chase Center».

“I would put Golden State and Miami ahead of Toronto.”@Chris_Broussard on Toronto’s interest in Giannis in 2021 free agency being ‘no secret’ pic.twitter.com/nnBzrFfl8B

— First Things First (@FTFonFS1) June 9, 2020