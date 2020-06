Οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για το Σάββατο, μετά από την ακύρωση όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊου, μεταξύ των οποίων το ματς του Στέφανου με τον Γκασκέ. Η βροχή χάλασε τα σχέδια του Πατρίκ Μουράτογλου κι έτσι η πρεμιέρα του Ultimate Tennis Showdown, του τουρνουά που διοργανώνει στην ακαδημία του, θα έγινε χθες

Η επανεμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά στα κορτ ήταν εντυπωσιακή. Ο Ελληνας τενίστας επικράτησε με 3-1 σετ (24-6, 22-6, 12-13, 15-9) του Μπενουά Περ στην πρεμιέρα του Ultimate Tennis Showdown. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση κερδίζοντας με σχετική άνεση τον,, δηλαδή 3-1 σετ συνολικά. Το σύστημα της διοργάνωσης είναι ότι όλοι θα παίξουν με όλους. Σήμερα το βράδυ στις 23:15 ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ρισάρ Γκασκέ από τον αγώνα που αναβλήθηκε το Σάββατο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επέστρεψε μετά από 99 ημέρες στην αγωνιστική δράση, για το Ultimate Tennis Showdown, επικρατώντας στην πρώτη ημέρα του τουρνουά που διεξάγεται στη Mouratoglou Tennis Academy. Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εκπληκτικά, έχοντας ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο επικράτησε με 24-4 του αντιπάλου του, επιβάλλοντας πλήρως το ρυθμό του.

The Greek God @StefTsitsipas is showing no mercy ⚡️

He takes the first quarter 24-4.#UTShowdown pic.twitter.com/Rqrb9vE4zt

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 14, 2020