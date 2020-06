Με το ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»να ξεχωρίζει αρχίζουν σήμερα οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής των Play Off της Super League. Σήμερα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ευελπιστούν να εκμεταλλευτούν τις έδρες τους, στη μεταξύ τους μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, φιλοξενώντας ΟΦΗ και Άρη, αντίστοιχα ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής (21/6) θέλοντας να πραγματοποιήσει ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος – και μάλιστα αήττητος.

Ολυμπιακός

Tα πλάνα του για το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας, καταστρώνει ο Πέδρο Μαρτίνς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν υπολογίζει τον Ματιέ Βαλμπουενά, λόγω μίας σύσπασης που είχε στον οπίσθιο μηριαίο και προτιμά να τον προφυλάξει ενόψει και της ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο 50χρονος προπονητής δεν σκοπεύει να αλλάξει το σύστημα, αλλά και τα πρόσωπα της ενδεκάδας και πλέον έχει το δίλημμα για τον αντικαταστάτη του Γάλλου άσου.

Παναθηναϊκός

Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Γιώργος Δώνης ελλείψει του Γιόχανσον και δίχως άλλη εναλλακτική λύση για τη θέση του δεξιού μπακ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατάξει σχήμα με τριάδα στόπερ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κουρμπέλης θα παίξει πίσω μαζί με Κολοβέτσιο και Σένκεφελντ, ενώ οι Ινσούα και Χατζηγιοβάνης θα πάρουν όλη την πλευρά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

Στα Play Out, τα βλέμματα συγκεντρώνει η αναμέτρηση στο Ξάνθη Arena, με την ομάδα της Θράκης να αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό σε ένα ματς… έξι βαθμών στην προσπάθεια που κάνουν οι δύο ομάδες να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Ο ουραγός Πανιώνιος φιλοξενείται στη Λαμία ενώ ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν παρουσιάζει ούτε το θεσσαλικό ντέρμπι στο AEL FC Arena αλλά ούτε και το παιχνίδι της Τρίπολης μεταξύ του τοπικού Αστέρα και του Ατρόμητου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των Play Off:

Σάββατο 20 Ιουνίου

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή 21 Ιουνίου

21:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία των Play Off:

1. Ολυμπιακός 72 57-10

2. ΑΕΚ 55 45-23

3. ΠΑΟΚ 53 50-24

4. Παναθηναϊκός 46 36-24

5. Άρης 37 42-36

6. ΟΦΗ 34 36-40

—————————————————–

* Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 7 βαθμών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των Play Out:

Κυριακή 21 Ιουνίου

19:15 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

19:30 Ξάνθη Arena, Ξάνθη – Παναιτωλικός

Δευτέρα 22 Ιουνίου

19:30 AEL FC Arena, Λάρισα – ΝΠΣ Βόλος

20:00 ΔΑΚ Λαμίας, Λαμία – Πανιώνιος

Η βαθμολογία των Play Out:

7. Αστέρας Τρίπολης 34 35-38

8. Ατρόμητος 33 32-37

9. Λαμία 31 22-33

10.Λάρισα 30 29-38 (4)

11.ΝΠΣ Βόλος 30 24-43 (1)

12.Παναιτωλικός 20 23-44

13.Ξάνθη 18 21-33

14.Πανιώνιος 15 17-45

—————————————————–

* Ο Πανιώνιος άρχισε τη σεζόν με -6 βαθμούς. Η Ξάνθη έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 12 (7+5) βαθμών.

* Ξάνθη και Ατρόμητος έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.