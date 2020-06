Λίγα λεπτά μετά την πολυαναμενόμενη κατάκτηση του τίτλου της Premier League από την Λίβερπουλ, η αμερικανική ιστοσελίδα “Bleacher Report” δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό video για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Το εν λόγω βίντεο έχει διάρκεια 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα, και θα δείτε έναν μικρό φίλο της Λίβερπουλ να μεγαλώνει πηγαίνοντας στο γήπεδο μαζί με τον πατέρα του, για να χάσει κάποια στιγμή τον πατέρα του καθώς περνούν τα χρόνια και να φτάσει να πηγαίνει στο Άνφιλντ ως πατέρας πλέον, μαζί με την κόρη του και την οικογένειά του.

Ο κύκλος της ζωής και η επιστροφή της Λίβερπουλ στην κορυφή μετά από τρεις γεμάτες δεκαετίες, σε ένα video που ραγίζει καρδιές και δεν μπορείς παρά να ανατριχιάσεις και να υποκλιθείς στο μεγαλείο του ποδοσφαίρου και των συναισθημάτων που μπορεί να κατακλύσει μία ανθρώπινη ψυχή.

Liverpool’s long wait for a league title is finally over.@brfootballpic.twitter.com/I12JLad9xC — Bleacher Report (@BleacherReport) June 25, 2020

Παροξυσμός για το πρωτάθλημα

Μπορεί να είμαστε σε εποχή κορονοϊού αλλά τα τριάντα χρόνια προσμονής ήταν πολλά και κανείς δε θα μπορούσε να συγκρατήσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ να βγουν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. Το ξέφρενο πάρτι που στήθηκε για την κατάκτηση του τίτλου τα είχε όλα ξέφρενους πανηγυρισμούς, συνωστισμό, αγκαλιές φιλιά και βεγγαλικά που έκαναν τη νύχτα μέρα. Οι φίλοι των «κόκκινων» από την μεγάλη τους δίψα για την επιστροφή στο θρόνο για πρώτη φορά έπειτα από το 1990, αδιαφόρησαν για την ανάγκη να προστατεύσουν την υγεία τους και να κρατήσουν αποστάσεις.

Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε έξω από το γήπεδο με την λήξη της αναμέτρησης της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι και γιόρτασε για την τεράστια επιτυχία της αρμάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Στο Λίβερπουλ πια δεν χρειάζεται να ονειρεύονται. Το πρωτάθλημα επέστρεψε στο Άνφιλντ…

«Tell the world… We are Liverpool, champions of England. Πείτε στον κόσμο. Είμαστε η Λίβερπουλ, πρωταθλητές Αγγλίας», όπως έγραψαν οι Κόκκινοι στα social media…

Δείτε τον συγκινημένο Κλοπ