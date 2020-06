Ο Βινς Κάρτερ στα 43 του έγραψε τον επίλογο μιας μοναδικής καριέρας ως ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες (90, 00′, 10′, 20′). Ο πιο κουλ σταρ του ΝΒΑ αποχώρησε από τη δράση με 16.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 30.1 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ένα αφιέρωμα των Μιλγουόκι Μπακς για τον σπουδαίο παίκτη μίλησε για τον Βινς Κάρτερ και τα απίστευτα καρφώματά του και αποχαιρέτισε τον ο «Air Canada»που τερμάτισε την καριέρα του μετά από 22 χρόνια.

Οι Μιλγουόκι Μπακς όπως και άλλες ομάδες είπαν το αντίο στον Κάρτερ με ένα όμορφο αφιερωματικό βίντεο όπου πρωταγωνιστεί ο σούπερ σταρ των “ελαφιών” κι έχει τίτλο: «Αυτός άλλαξε το παιχνίδι».

«Πάντα τον βλέπαμε με δέος, εγώ αλλά και άλλα παιδιά. Ήθελα να ανταλλάξω φανέλες μαζί του και ήταν κάτι τρομερό, θα μείνει για πάντα. Ήταν Πραγματικά απίστευτη καριέρα για 22 χρόνια στο ΝΒΑ», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο και στη συνέχεια έδωσε… ασίστ στους συμπαίκτες του.

“He changed the game.”

The Bucks thank @mrvincecarter15 for 22 years of #Vinsanity: pic.twitter.com/bUmauu1tWC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 29, 2020