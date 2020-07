Τα νεύρα του είχε ο Πατρίκ της Λάτσιο στον προχθεσινό αγώνα της ομάδας του με την Λέτσε για την Serie A και αποφάσισε να αντιδράσει με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο. Ο Πατρίσιο Γκαμπαρόν σε μία στημένη φάση, είχε μία αψιμαχία με τον Τζούλιο Ντονάτι της Λέτσε και από τα νεύρα του… δάγκωσε στο χέρι τον αντίπαλό του! Ο 27χρονος Ισπανός άσος που προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, δάγκωσε ύπουλα στο χέρι τον Ντονάτι, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο διαιτητής δεν είδε το περιστατικό, αλλά μετά τις φωνές του παίκτη της Λέτσε, εξετάστηκε το VAR και ο Πάτρικ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

«Ζητώ συγνώμη για τη συμπεριφορά μου, δεν ήμουν σε καλή κατάσταση εκείνη τη στιγμή», έγραψε είπε ο Πάτρικ στο Instagram.

Το πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής τιμώρησε τον Ίβηρα άσο, για την ενέργειά του (η οποία γίνεται ακόμα πιο απαράδεκτη , λόγω της πανδημίας του κορονοϊού) με 4 αγωνιστικές τιμωρία και 10.000 ευρώ πρόστιμο. Αυτό σημαίνει πως θα χάσει τις αναμετρήσεις με Σασουόλο, Ουντινέζε, Γιουβέντους και Κάλιαρι.

Το θύμα, ο Ντονάτι, είπε πως του ζήτησε συγνώμη και τον συγχώρεσε. «Αμέσως μου ζήτησε συγνώμη. Παίζω κι εγώ με πολύ πάθος, οπότε καταλαβαίνω τον Πάτρικ για την ενέργεια του, ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι», είπε.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce’s Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz

— ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020