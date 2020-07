Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε και την απονομή της “Χρυσής Μπάλας” για το 2020. Το France Football εξέδωσε ανακοίνωση και γνωστοποίησε πως για πρώτη φορά απ’ το 1956 δεν θα δοθεί το βραβείο στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν. «Για πρώτη φορά απ’ το 1956 η Χρυσή Μπάλα θα κάνει ένα διάλειμμα. Δεν θα υπάρξει απονομή το 2020, επειδή αποφασίστηκε, ύστερα από μεγάλη σκέψη, πως δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να γίνει. Πιστεύω πως στη συγκεκριμένα χρονιά δεν μπορεί -και δεν πρέπει- να της συμπεριφερθούμε ως φυσιολογική», αναφέρει, η ανακοίνωση του αρχισυντάκτη του France Football, Πασκάλ Φερέ.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.

Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ

— France Football (@francefootball) July 20, 2020