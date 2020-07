Η Λίβερπουλ επικράτησε με 5-3 της Τσέλσι στο Άνφιλντ για την 37η αγωνιστική της Premier League, και οι κόκκινοι επέστρεψαν στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος μετά από 30 χρόνια. Παρά τις συστάσεις της ομάδας, λόγω κορονοϊού, πολλοί οπαδοί της Λίβερπουλ συγκεντρώθηκαν έξω από το Άνφιλντ για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στο Sky Sports και θέλησε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους για την στήριξη, ενώ υποσχέθηκε πως θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι όταν φύγει ο κορονοϊός.

«Πριν από πέντε χρόνια σάς ζήτησα να αλλάξουμε από αμφισβητίες σε πιστούς. Το είπα εκείνη την στιγμή. Δεν είχα ιδέα πως θα το ζητούσα. Αλλά το κάνατε. Μας κάνατε πραγματικά χαρούμενος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πανηγυρίσουμε και όλοι μαζί. Από το σπίτι, ασφαλείς, πιείτε ό,τι θέλετε. Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το πάρτι. Δεν γνωρίζω πότε θα φύγει αυτός ο μαλ@@@@@νος ιός, αλλά όταν έρθει η στιγμή θα κάνουμε όλοι μαζί ένα πάρτι. Βεβαιωθείτε πως είστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ», ήταν το σχόλιο.

Δείτε το video:

🏆 World champions

🏆 European champions

🏆 Champions of England

“Drink what you want, but you have to prepare for a party I don’t know when!” 🍾

Jurgen Klopp reacts after lifting the Premier League trophy! 👑pic.twitter.com/Cf4JTJO6rv

— Sky Sports (@SkySports) July 22, 2020