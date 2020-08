Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν χιουμοριστικά την κλήρωση που τους βρίσκει απέναντι σε έναν από κάτι παραπάνω από… γνώριμο αντίπαλο, την Μπενφίκα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. “Η μέρα έχει 24 ώρες, ο ήλιος ανατέλλει το πρωί, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς και εμείς παίζουμε με την Μπενφίκα ή τον Άγιαξ κάθε καλοκαίρι”, ήταν το περιεχόμενο της ανάρτησης.

Η απάντηση ήλθε από τον Άγιαξ στον ίδιο χιουμοριστικό τόνο. “Η γη είναι 4,53 δισεκατομμυρίων ετών, αλλά για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Πάμε ΠΑΟΚ”, ήταν η απάντηση με το χαρακτηριστικό gif από την ομάδα του Άμστερνταμ.

The earth is 4.54 billion years old, but for everything there’s a first time.

Go @PAOK_FC ⚫⚪

Pot 2 x #UCLdraw https://t.co/vz7YuP4INs pic.twitter.com/b3PjQjImZs

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 31, 2020