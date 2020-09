Μετά από πολλές αναβολές και… σαράντα κύματα, ήρθε η ώρα για τον πολυαναμενόμενο τελικό Κυπέλλου! ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναμετρώνται σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00 μ.μ. (Cosmote Sport1 HD) και διεκδικούν έναν τίτλο ο οποίος υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχε κριθεί τον Απρίλιο αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ενστάσεων όσον αφορά το γήπεδο, όλα καθυστέρησαν. Ωστόσο, η 12 Σεπτεμβρίου είναι η μεγάλη μέρα για τον τελικό, ο οποίος επέστρεψε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο έπειτα από τρία χρόνια φέρνοντας άσχημες μνήμες λόγω των επεισοδίων που είχαν γίνει τότε μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά ουδείς ανησυχεί για την… περιβόητη πεζογέφυρα καθώς ο τελικός θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και παρουσία μόλις 350 προσκεκλημένων. Να θυμίσουμε πως οι δυο ομάδες δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

27′ Μακρινό σουτ του Βέρντε, ύστερα από ωραία ντρίμπλα πάνω στον Τοροσίδη, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

23′ Cooling break στο Πανθεσσαλικό!

Ιδανικό ξεκίνημα για τους «ερυθρόλευκους», έχουν πάρει ψυχολογία μετά το γκολ.

13′ Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Μπακάκης έκανε τη σέντρα απ’ τα δεξιά, ο Ολιβέιρα πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

10′ ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό με σουτ του Ραντζέλοβιτς. Ο Σέρβος σκόραρε με ωραίο διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή…

7′ Άμεση απάντηση από την ΑΕΚ που προσπαθεί να απειλήσει με τον Ολιβέιρα που δεν μπορεί να σουτάρει…

6‘ Τελική προσπάθεια για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Αραμπί που όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει…

4′ Πολλά λάθη από τις δύο ομάδες

1′ Άρχισε ο τελικός

Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες

ΑΕΚ: Τσιντώτας, Μπακάκης, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Κρίστιτσιτς, Σιμόες, Μάνταλος, Βέρντε, Ολιβέιρα, Λιβάγια.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Τοροσίδης, Σισέ, Μπα, Μπρούνο, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Μασούρας, Ελ Αραμπί.

Αυτό είναι το τρόπαιο

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμψυχώνει τον βασικό γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Τζολάκη

Some #AEK-related Greek Cup facts:

– 26th Cup Final appearance (3rd all-time)

– 15-time winners (3rd all-time)

– 5th straight appearance in the Final (W1 L3)

– Last triumph came in 2016 (2-1 vs. Olympiacos)

– Record vs. Olympiacos in the Final: W4 L3#AEKOLY #GreekCup #AEKFC

